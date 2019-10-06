ЗВЕЗДЫ

Анфиса Чехова призналась, что любит носить объемные вещи

Телеведущая пообщалась с поклонниками о своей полноте.

Анфиса Чехова призналась, что любит носить объемные вещи
Анфиса Чехова обсудила с поклонниками свои формы. Фото: globallookpress.com

Поклонники раскритиковали фото телеведущей Анфисы Чеховой в лиловом костюме. Под снимком женщины в Instagram разразилась настоящая полемика: то ли наряд полнит звезду, то ли она сама растолстела. Однако, придирки подписчиков не расстроили, а только раззадорили красавицу. В следующем посте она опубликовала видео в платье с блестками, предложив публике продолжить диспут о ее фигуре.

Большинство комментаторов сошлись на том, что Чехова действительно поправилась, но от этого не стала менее шикарной.

«Поправилась немного, но это, к сожалению, вечная борьба. Сама всю жизнь худею», — написала одна из подписчиц Анфисы.

«Я не борюсь. Я наслаждаюсь жизнью», — ответила ей телеведущая.

Другой подписчик уточнил, какой у женщины размер одежды. Она написала ему — 44-46. Чехова призналась, что ей просто нравятся объемные вещи и она не боится выглядеть «как Карлсон».

А как вы считаете, что Чехова пополнела?

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Анфиса ЧеховаЗвездные нарядыполнота
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Анфиса Чехова призналась, что любит носить объемные вещи
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