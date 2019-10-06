Член «Ленинграда» объявил денежный конкурс для поклонников группы

Рэпер ST, он же Александр Степанов, запустил конкурс в Instagram. Задание касается песни группировки «Ленинград» (в которую входит артист) «Ч.П.Х». На концертах, исполняя ее, певица Флорида Чантурия обычно просит рэпера позвать официанта, тот выполняет ее просьбу, и к коллегам по коллективу выходит Сергей Шнуров с полной рюмкой. Для примера, Степанов выложил видео с одного из шоу «Ленинграда», на котором он протяжно кричит: «А-фи-циааант!»

«Нужно, сидя за столиком в ресторане полном людей позвать официанта так же, как я на концертах «Ленинграда», — объяснил суть задания ST.

Свою попытку участник должен заснять на видео, выложить ролик в Instagram, поставит хештэг #афициааант и отметить в посте самого рэпера и группу Сергея Шнурова. Артист обещал лично отобрать самые интересные работы и 13 октября устроить голосование. Победитель получит приз в 10 тысяч рублей, второму и третьему месту достанутся, соответственно, 5 и 3 тысячи.

Напомним, в начале этого года Сергей Шнуров заявил, что «Ленинград» даст прощальный тур по городам и будет распущен. Позже эпатажный рокер объяснил свое решение тем, что у россиян больше нет денег на его концерты.

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