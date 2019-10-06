Стас Костюшкин похвастался популярностью у бабушек

Певец Стас Костюшкин ответил хейтерам, которые писали ему, что после распада «Чай вдвоем» его больше никто не слушает. 48-летний артист выложил в Instagram видео с одной из провинциальных дискотек, где под его хит «Караочен» в большом количестве пляшут люди почтенного возраста. Исполнитель обрадовался тому, что у него есть такая аудитория, и еще раз убедился, что не зря продолжает заниматься музыкой.

«Больше никогда не пишите мне: «Кому нужны ваши песни?» — заявил Костюшкин, добавив хештэг #мойзрительбезвозраста.

Напомним, с 1994 по 2012 годы он был солистом поп-группы «Чай вдвоём» в паре с Денисом Клявером. Коллектив был очень востребован, но в итоге распался. После него Стас запустил проект «A-Dessa», который стал известен благодаря песням «Женщина, я не танцую» и «Караочен».

А вам нравится новое творчество Костюшкина?