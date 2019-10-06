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Шура похвастался своей песней в учебнике русского языка

Творчество певца якобы проходят в казахстанских школах.

Шура похвастался своей песней в учебнике русского языка
Песни Шуры, оказывается, - достойные примеры русской словесности. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда «девяностых», певец Шура, опубликовал в Instagram фотографию из Интернета. На снимке якобы изображена страница из учебника русского языка, которым пользуются в школах Казахстана. А на ней в качестве упражнения приведен текст песни «Твори добро», которая в свое время сделала Александра Медведева (настоящее имя Шуры) невероятно популярным.

Подписчики 44-летнего артиста пришли в восторг от такого школьного задания.

«Эх, в мое время твои песни задавали бы учить, я бы первая отвечала на уроках литры и даже не повторяла перед уроком! Я знала наизусть все песни твои!» — написала в комментариях одна из поклонниц.

Напомним, что в этом году певец остался без квартиры в Москве. Он был невнимателен, а, если точнее, нетрезв при подписании документов на жилье несколько лет назад, и вот его пришли выселять новые хозяева квадратных метров.

А вы бы хотели в школе проходить творчество Шуры?

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КазахстанПевец Шурарусский языкучебаШколаШура
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Шура похвастался своей песней в учебнике русского языка
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