Маленькая леди: Лиза Галкина оказалась большой кокеткой

Очаровательная Елизавета Галкина растет необыкновенной модницей и кокеткой. Она любит абсолютно все, что свойственно настоящим леди. Ролик с самыми женственными кадрами собрали поклонники звездной девочки, разместив его в Instagram.
В кадре девочка сначала появляется в короне, потом красящей губы, примеряющей украшения и с букетом цветов. В общем, полный набор всех женских желаний! Не хватает только принца на белом коне.
Напомним, ранее мы писали про креативный танец Лизы, которая показала неплохую импровизацию про скачущую лошадку. В танце дочь Максима Галкина и Пугачевой использовала собственную косичку. Судя по всему, волосы девочки символизировали гриву лошади.