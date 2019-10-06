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Маленькая леди: Лиза Галкина оказалась большой кокеткой

Дочь Пугачевой красит губы гигиенической помадой и не прочь походить в короне.

Маленькая леди: Лиза Галкина оказалась большой кокеткой
Лиза и Максим Галкины. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Очаровательная Елизавета Галкина растет необыкновенной модницей и кокеткой. Она любит абсолютно все, что свойственно настоящим леди. Ролик с самыми женственными кадрами собрали поклонники звездной девочки, разместив его в Instagram.

В кадре девочка сначала появляется в короне, потом красящей губы, примеряющей украшения и с букетом цветов. В общем, полный набор всех женских желаний! Не хватает только принца на белом коне.

Напомним, ранее мы писали про креативный танец Лизы, которая показала неплохую импровизацию про скачущую лошадку. В танце дочь Максима Галкина и Пугачевой использовала собственную косичку. Судя по всему, волосы девочки символизировали гриву лошади.

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Маленькая леди: Лиза Галкина оказалась большой кокеткой
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