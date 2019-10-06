Евгений Леонов часто спорил с Захаровым

Как вспоминают актеры «Ленкома», за любовь Марка Захарова между ними нередко возникала настоящая борьба. Многие мечтали, чтобы именитый режиссер обратил на них свое внимание, и всеми силами старались заслужить его доверие. Это правило касалось всех, кроме Евгения Леонова.
Он был известен как человек прямолинейный и открыто отстаивающий свою позицию. Один из немногих Леонов вступал в горячие споры с худруком, абсолютно не заботясь о последствиях. Об этом рассказали в программе «Тайны кино» на канале «Москва 24».
«Он мог позволить себе сказать Захарову, что видит ту или иную сцену не так, как он. По этому поводу они могли хорошенько схлестнуться. Однажды Марк Анатольевич предложил сократить для гастролей один из монологов Леонова. Но тот поставил ультиматум – либо оставляют монолог, либо он вообще не участвует в этом спектакле», — рассказал актер Иван Агапов.