Евгений Леонов часто спорил с Захаровым

Как вспоминают актеры «Ленкома», за любовь Марка Захарова между ними нередко возникала настоящая борьба. Многие мечтали, чтобы именитый режиссер обратил на них свое внимание, и всеми силами старались заслужить его доверие. Это правило касалось всех, кроме Евгения Леонова.

больше по теме Броневой переживал, что Захаров его не любит Актеру со сложным характером так показалось после одной из репетиций.

Он был известен как человек прямолинейный и открыто отстаивающий свою позицию. Один из немногих Леонов вступал в горячие споры с худруком, абсолютно не заботясь о последствиях. Об этом рассказали в программе «Тайны кино» на канале «Москва 24».