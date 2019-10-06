Артем Дзюба показал движение из «Матрицы» на футбольном поле

Футболист уверяет, что от летящего мяча можно увернуться в стиле Нео.

Футболисту важно не только уметь принимать мяч, но и уворачиваться от него. Этому на одном из крайних матчей пытался научить судью нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Одном из матчей его команды мяч полетел не в игрока, а в судью. Столкновение с рефери помешало комбинации, которую пытались провернуть игроки, и после этого Дзюба подбежал к арбитру и начал показывать ему странные движения корпусом. Зрители встречи не поняли, что пытался изобразить форвард, и позже он объяснил свои действия в Instagram.

Артем опубликовал отрывок из трансляции матча, скомпилированный с кадрами из фильма «Матрица», на которых Нео уворачивается от пуль агента Смита, наклоняясь назад. Поклонники положительно оценили шутку Дзюбы в комментариях, назвав его хорошим учителем.

Напомним, что в следующем году в Америке начнутся съемки четвертого фильма «Матрица». Сайт Teleprogramma.pro уже раскрыл некоторые детали продолжения легендарной картины с Киану Ривзом.

А вы смогли бы увернуться от летящего предмета с помощью такого приема?