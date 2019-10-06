После третьей ноги у Водонаевой появилась черная дыра в губах

Что-то странное происходит с Аленой Водонаевой. Ранее звезда «Дома-2» ославилась третьей ногой, которая каким-то странным образом появилась у нее на фото в Instagram. Теперь настала очередь черной дыры.

Дыра образовалась в губах инста-дивы. То ли журналистка и бизнесвумен опять переборщила (или недотянула) с фотошопом, то ли с гелем в накаченных косметологом губах. В любом случае, сомкнуть до конца она их теперь не может.

Напомним, ранее Алена откровенно сообщила подписчикам, что в детстве ее гнобили в школе. Может быть отсюда у нее постоянное желание изменить себя с помощью пластической хирургии, современной косметологии или, на худой конец, фотошопа. Ведь известно, что самодостаточные люди обычно довольны своей внешностью, какой бы она ни была.