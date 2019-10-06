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Друг леса: Билан посадил несколько дубов под Калугой

После тушения горящих лесов певец занялся их восстановлением.

Друг леса: Билан посадил несколько дубов под Калугой
Дима Билан активно помогает защищать природу. Фото: globallookpress.com

Певец Дима Билан продолжает вносить свой вклад в защиту российских лесов. Ранее он целый день помогал пожарным тушить ландшафтный пожар, а 6 октября отправился в поля под Калугой — сажать новые деревья. Артист рассказал подписчикам в Instagram, что проснулся в 7 часов утра и присоединился к добровольцам, которые за два дня уже высадили четыре тысячи саженцев дуба. Сам Билан тоже посадил несколько штук и пообещал повторить это весной.

«И это не просто какие-то красивые парки в черте города Москва. Это действительно лес. Это действительно то, что нужно восстанавливать», — рассказал певец в «сториз».

Дима поблагодарил организаторов этого мероприятия «за возможность быть чуточку полезным» и уехал продолжать свой концертный тур по городам. Напомним, недавно артист посетил творческую студию в Самаре, где занимаются дети-инвалиды. Доброе дело он сделал в рамках своего масштабного извинения перед жителями этого города за свое провальное выступление.

А вы участвовали когда-нибудь в мероприятии по посадке деревьев?

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Тэги:

деревьяДима Биланзабота о природезащита природыприродаэнергия леса
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Друг леса: Билан посадил несколько дубов под Калугой
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