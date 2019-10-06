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«Лучший друг»: Соколовский поделился новым снимком с отцом

Большинство поклонников в очередной раз удивились невероятному сходству родственников.

«Лучший друг»: Соколовский поделился новым снимком с отцом
Влад Соколовский Фото: globallookpress.com

28-летний исполнитель Влад Соколовский близок с родителями. По словам экс-супруга певицы Риты Дакоты, у него особенная связь с отцом – 53-летним Андреем Соколовским. Папа для бывшего участника группы «БиС» не только друг, но и продюсер, и концертный директор.

Более того, Влад сильно похож на него – привлекательные черты лица и голубые глаза исполнителю достались именно от отца. Увидев свежее совместное фото певца с родителем, поклонники артиста в очередной раз в этом убедились. Кстати, оно сделано в аэропорту Шереметьево. Куда бывший муж Риты Дакоты собирается улететь вместе с родственником, пока неизвестно.

«Мой отец, лучший друг, единомышленник, учитель и ученик! Любовь и уважение за эту крепкую связь», — прокомментировал новый снимок Соколовский в социальной сети.

Отец Влада Соколовского. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B3RVBZGoI2y/

Среди бесконечных комплиментов некоторые пользователи интересовались, когда же певец покажет фото своей мамы, которая недавно перенесла пластическую операцию. Но Соколовский эти вопросы проигнорировал.

Лечь под нож хирурга ей пришлось из-за неудачной косметологической процедуры, которую она прошла еще много лет назад. Ранее певец говорил, что операцию его мама перенесла хорошо.

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«Лучший друг»: Соколовский поделился новым снимком с отцом
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