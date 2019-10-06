«Лучший друг»: Соколовский поделился новым снимком с отцом

28-летний исполнитель Влад Соколовский близок с родителями. По словам экс-супруга певицы Риты Дакоты, у него особенная связь с отцом – 53-летним Андреем Соколовским. Папа для бывшего участника группы «БиС» не только друг, но и продюсер, и концертный директор.

Более того, Влад сильно похож на него – привлекательные черты лица и голубые глаза исполнителю достались именно от отца. Увидев свежее совместное фото певца с родителем, поклонники артиста в очередной раз в этом убедились. Кстати, оно сделано в аэропорту Шереметьево. Куда бывший муж Риты Дакоты собирается улететь вместе с родственником, пока неизвестно.

«Мой отец, лучший друг, единомышленник, учитель и ученик! Любовь и уважение за эту крепкую связь», — прокомментировал новый снимок Соколовский в социальной сети.

Среди бесконечных комплиментов некоторые пользователи интересовались, когда же певец покажет фото своей мамы, которая недавно перенесла пластическую операцию. Но Соколовский эти вопросы проигнорировал.

Лечь под нож хирурга ей пришлось из-за неудачной косметологической процедуры, которую она прошла еще много лет назад. Ранее певец говорил, что операцию его мама перенесла хорошо.