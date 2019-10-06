Снегопад застал Розу Сябитову врасплох

Среди жителей Московской области, которых снегопад «порадовал» в начале октября оказалась и знаменитая телевизионная сваха Роза Сябитова. Женщина выложила в Instagram видео из своего частного дома в Подмосковье, на котором видно, что за окном вовсю валил снег.

«Обалдеть… Хотела сегодня заняться подготовкой деревьев к зиме. Но она, как всегда, пришла не вовремя… Что делать? Буду пережидать…» — говорит ведущая «Давай поженимся!» за кадром.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Москве и области выпал снег. Если в столице температура все-таки сохранится выше нуля, то вокруг нее ночные заморозки могут быть до -1. Ранее в Гидрометцентре предупредили, что снегопад ожидается в понедельник. В ближайшие дни он может выпадать и тут же таять. Водителям на дорогах в связи с такой погодой следует быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.

Роза Сябитова спрашивает: а что вы не успели сделать, чтобы подготовиться к зиме?