Хилькевич вспомнила, как решила стать актрисой

Свою роль сыграл кастинг в несуществующий сериал, куда Анна много лет назад пришла с мамой.

32-летняя звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич призналась, что в детстве не грезила мечтой стать актрисой. К этой мысли она пришла в подростковом возрасте: на мнение будущей артистки тогда повлиял один случай. Об этом Анна подробно рассказала в блоге.

Говоря о том времени, Хилькевич упомянула, что в непростые 90-е хотела связать свою жизнь с бизнесом. Но в один момент Анна и ее мама увидели рекламу о кастинге в сериал. Тогда Хилькевич решила попробовать свои силы и пошла на пробы. Она, как и еще куча людей, их «успешно» прошла. Только, чтобы стать участницей сериала, нужно было заплатить серьезную сумму за так называемое «портфолио» и закончить школу актерского мастерства.

«Курсы я окончила, только до съёмок ни у кого так дело и не дошло. Но меня так хвалили на занятиях по актёрскому мастерству, что моя мама предложила мне продолжить это дело, только уже бесплатно и более профессионально», — поделилась в блоге звезда сериала «Универ».

С того момента Хилькевич и начала свой путь к сцене и телевидению. Анна поступила в школу с театральным уклоном, после чего ее жизнь кардинально изменилась.

«Съемки в реальных фильмах начались, когда я была ещё школьницей, потом поступила театральный вуз», — добавила артистка.

Напомним, Анна даже после появления двух дочерей, которые родились у нее в браке с предпринимателем Артуром Волковым, не прекратила актерскую деятельность.