«Ничего похожего»: Пугачеву сравнили с Лизой Галкиной

Фанаты Аллы Пугачевой сопоставили ее фото со снимком ее дочери Лизы. Армия поклонников разделилась на два лагеря: одни считают, что девочка очень похожа на родительницу, другие уверены в обратном.

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«Ничего похожего: разрез глаз другой, губы другие, носик другой формы. Не секрет, что у Аллы Борисовны было несколько пластических операций. Зачем смотреть на теперешние фото? Если взглянуть на юную Пугачеву, то рядом ничего нет, сходство ищем с Максимом… И… находим», — написала одна из подписчиц фанатской странички Примадонны.

«Лицом – мамочка, а характер – папочка», «Лиза очень похожа на Аллу», – отметились фолловеры с совершенно другим мнением.

Для чистоты эксперимента покажем, как выглядела Алла Пугачева в детстве. Она на фото – крайняя справа.

Как вы считаете, похожа она на Лизу?