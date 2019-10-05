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Сиа обнародовала свое неизлечимое заболевание

Австралийская певица вынуждена постоянно испытывать боль.

Сиа обнародовала свое неизлечимое заболевание
Сиа/Фото: https://www.instagram.com/p/BcSjUfqjM_B/

Австралийская певица Сиа рассказала о неизлечимом заболевании. О том, что она не первый год борется с невралгией, 43-летняя поп-артистка поделилась в Twitter. Сиа рассказала, что врачи поставили ей диагноз «синдром Элерса-Данлоса» (наследственное заболевание, характеризующееся нарушениями соединительных тканей организма). Австралийка призналась, что медики пока не научились бороться с недугом, поэтому она вынуждена постоянно испытывать боль.

«Я просто хотела сказать тем из вас, кто страдает от боли, как и я – я люблю вас. Жизнь чертовски тяжела, и боль нередко деморализует. Продолжайте двигаться дальше», — призвала она фолловеров.

Отметим, что «синдром Элерса-Данлоса» встречается у людей достаточно редко – ему подвержен один человек на пять тысяч населения. Генетическая мутация провоцирует постоянное появление синяков и ссадин, которые способны увеличиваться со временем.

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Сиа обнародовала свое неизлечимое заболевание
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