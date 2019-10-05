ЗВЕЗДЫ

Элтон Джон вспомнил, как едва не умер из-за рака

Пару лет назад артист решился на операцию, после которой был на грани жизни и смерти.

Элтон Джон вспомнил, как едва не умер из-за рака
Элтон Джон Фото: globallookpress.com

Британский исполнитель Элтон Джон недавно рассказал, как был буквально на волосок от смерти. Два года назад ему поставили страшный диагноз – рак простаты. Тогда артист отказался от курса химиотерапии и решился на операцию.

Она в итоге прошла успешно. Однако спустя несколько дней Элтону Джону резко стало хуже. Оказалось, что после хирургического вмешательства у него начались осложнения, пишет издание Daily Mail. Более того, они были крайне редкими и очень опасными. В течение суток певец мог попросту умереть.

Тогда Элтон Джон провел в больнице 11 дней. За это время он не раз задавался вопросом, сколько ему осталось жить.

«Пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова», — молился в одиночестве артист в те страшные дни.

В итоге все обошлось. Эта ситуация помогла певцу иначе взглянуть на жизнь. Тогда он решил отодвинуть свою гастрольную деятельность на второй план и больше времени проводить с семьей.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

борьба с онкологиейонкологияоперацияоперация звездыЭлтон Джон
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Элтон Джон вспомнил, как едва не умер из-за рака
Интересно?
Поделись с друзьями: