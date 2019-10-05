Элтон Джон вспомнил, как едва не умер из-за рака

Пару лет назад артист решился на операцию, после которой был на грани жизни и смерти.

Британский исполнитель Элтон Джон недавно рассказал, как был буквально на волосок от смерти. Два года назад ему поставили страшный диагноз – рак простаты. Тогда артист отказался от курса химиотерапии и решился на операцию.

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Она в итоге прошла успешно. Однако спустя несколько дней Элтону Джону резко стало хуже. Оказалось, что после хирургического вмешательства у него начались осложнения, пишет издание Daily Mail. Более того, они были крайне редкими и очень опасными. В течение суток певец мог попросту умереть.

Тогда Элтон Джон провел в больнице 11 дней. За это время он не раз задавался вопросом, сколько ему осталось жить.

«Пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова», — молился в одиночестве артист в те страшные дни.

В итоге все обошлось. Эта ситуация помогла певцу иначе взглянуть на жизнь. Тогда он решил отодвинуть свою гастрольную деятельность на второй план и больше времени проводить с семьей.