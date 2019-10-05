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«Всегда была модная»: Шишкова поделилась архивными фото

Модель обнародовала снимки 10-летней давности.

«Всегда была модная»: Шишкова поделилась архивными фото
Алена Шишкова Фото: https://www.instagram.com/p/B2RvvlgJh4I/

Экс-возлюбленной Тимати Алене Шишковой не раз указывали на сильную худобу. На подобную критику модель неоднократно отвечала и говорила, что с трудом набирает вес. Из-за особенностей фигуры в юности ее даже доводили до слез продавцы магазинов, которые сетовали, что на таких худых девушек одежды нет.

Недавно Алена Шишкова в очередной раз продемонстрировала в блоге, что всегда была невероятно стройной. В Сети она опубликовала свои архивные снимки. Говорить, когда были сделаны эти фото, Шишкова не стала.

«Я всегда была модная. Кто угадает, сколько мне здесь лет», — подписала снимки модель.

Одной из первых на пост экс-возлюбленной Тимати откликнулась актриса Наталья Рудова. Она предположила, что на архивном фото Алене 13 лет. Однако звезда сериала «Татьянин день» ошиблась. На снимке Шишковой – 16.

Напомним, у Алены от рэп-исполнителя Тимати дочь Алиса, которой сейчас пять лет. Вскоре у девочки появится брат или сестра. Возлюбленная артиста Анастасия Решетова уже в середине октября родит Тимати наследника.

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«Всегда была модная»: Шишкова поделилась архивными фото
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