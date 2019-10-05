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«Наивная идиотка!»: Айза Анохина рассказала об изменах Гуфа

В личном микроблоге экс-супруга рэпера взглянула на бывшие отношения максимально самокритично.

«Наивная идиотка!»: Айза Анохина рассказала об изменах Гуфа
Айза Анохина/Фото: https://www.instagram.com/p/B2OLA7_CvPz/

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза Анохина корит себя за то, что прощала мужу многочисленные измены. Блогер раскрыла подписчикам шесть причин, по которым она не могла развестись с Долматовым. Анохина заявила, что одной из главных причин стал их общий сын – Айза хотела, чтобы у Сэма был отец. Кроме того, ведущая призналась, что на тот момент «верила лапше, которую Гуф ей вешал».

«Потому что была наивная идиотка. Потому что мне говорили, что это разовая ошибка. Потому что думала, что нужно стараться сохранить семью», – высказалась она.

Айза призналась, что ее доверие и последующий обман стали для нее большим уроком. Сейчас она сделала выводы и не намерена больше совершать таких ошибок. Однако этих отношений Анохина не может простить себе до сих пор.

Напомним, Анохина и Долматов окончательно развелись в 2014 году. В последующих интервью Айза говорила, что у них с мужем не получалось быть вместе.

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«Наивная идиотка!»: Айза Анохина рассказала об изменах Гуфа
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