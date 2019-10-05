Эдгард Запашный вернулся домой после серьезной операции

Некоторое время дрессировщик не сможет выступать на арене цирка, потому что проходит реабилитацию.

Дрессировщик Эдгард Запашный вернулся в Москву из Германии после перенесенной операции на спине. Недавно стало известно, что старший из братьев был госпитализирован в европейскую клинику из-за проблем с позвоночником – у знаменитости обнаружили сразу три грыжи. Одну из них директору Большого цирка удалили, две другие же медики посчитали неопасными.

Буквально несколько часов назад Эдгард вернулся домой на самолете. Дрессировщик опубликовал снимок из салона самолета. Подписчики поспешили отметить бледность и усталый вид мужчины. Тот же в свою очередь отметил, что его в столице ждет работа. Выступать на сцене, Запашный, впрочем, некоторое время не сможет – он проходит реабилитацию после хирургического вмешательства.

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Поклонники Запашных по-своему поддержали старшего из братьев. Во время шоу «Эпицентр мира», которое прошло в цирке, зрители активно пересаживались со своих мест, а в конце образовали собой фразу «А где же Эдгард?». Сам дрессировщик поспешил ответить, что хоть ему и не удалось поучаствовать в выступлении, но он пристально следил за работой брата Аскольда с тиграми и переживал за него.