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Актриса Елена Борщева не считает ЭКО виновником рака у Заворотнюк

Экс-участница Comedy Woman рассказала, что в свое время сама родила дочь, прибегнув к подобному способу.

Актриса Елена Борщева не считает ЭКО виновником рака у Заворотнюк
Елена Борщева/Фото: https://www.instagram.com/p/B2aztt6FaUj/

Экс-участница комедийного шоу Comedy Woman Елена Борщева не верит, что причиной глиобластомы у Анастасии Заворотнюк стала процедура искусственного оплодотворения. Актриса рассказала, что сама в свое время прибегла к этой процедуре, поскольку не могла забеременеть. Благодаря врачебному вмешательству, Борщева смогла родить дочь Уму. Артистка рассказала, что ее собственная ситуация вынудила ее в свое время подробно изучить этот вопрос. Сейчас она уверена – искусственное оплодотворение не может стать причиной развития глиобластомы у женщины. Борщева отметила, что это один из самых распространенных мифов.

Также Елена подчеркнула, что не считает, что прибегнуть к ЭКО – грех. В свое время священники отказали ей в том, чтобы покрестить ее ребенка – решение они мотивировали тем, что явление дочери Борщевой на свет произошло не по воле Всевышнего, уточняет «Российский диалог». Сейчас Елена сама консультативно помогает женщинам, которые интересуются процедурой, и даже создала для этого специальный Instagram-аккаунт. Сейчас на него подписаны более 6 тысяч женщин.

В своем убеждении ссылается Борщева и на столичного врача-репродуктолога Лейлу Киндарову. Недавно медик призвала общественность «не дискредитировать метод, позволивший сотням тысяч людей познать радость Материнства и Отцовства». Врач отметила, что обычно подобные проблемы, которые имеют Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк, решаются приватно. Тогда почему же конкретно этот случай приобрел такой резонанс, вопрошает врач.

Напомним, ранее журналисты сообщили, что актрисе «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк якобы поставили диагноз глиобластома. Никто из официальных представителей артистки ситуацию не комментирует. Директор же Насти Стас Христов анонсировал появление звезды на телевидении, но до конца сентября этого так и не произошло.

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Актриса Елена Борщева не считает ЭКО виновником рака у Заворотнюк
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