Погребняк дала совет беременным девушкам

30-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария активно общается с поклонниками в блоге. Чаще всего она говорит о тонкостях воспитания детей. Модель может смело давать советы, так как растит трех сыновей.

Недавно в блоге многодетная мама подняла непростую тему – поведение женщин во время беременности. Мария Погребняк уверена, что в такой период девушкам не стоит пытаться манипулировать мужчинам.

«Мне и так тяжело, токсикоз, гормональные скачки. Я была беременна три раза, знаю, о чем это все. Решение завести ребенка обоюдное. Выносить и родить ребенка — это природный естественный процесс, а не сверхспособность. Не имею в виду сейчас патологии, услышьте меня правильно, пожалуйста. Ожидание ребенка — это счастье для обоих партнеров», — уверена супруга футболиста.

Мария Погребняк считает, что женщинам нужно стараться сохранить отношения с возлюбленными, а для этого следует избегать таких фраз, как «ты должен» и «ты обязан». Эта публикация в блоге многодетной мамы вызвала бурную дискуссию, но большинство пользователей Сети все же поддержало позицию модели.

Напомним, ранее в блоге Мария Погребняк рассказывала о своих первых родах. Они дались ей крайне тяжело. До последнего пара не могла выбрать специалиста, но в итоге все сложилось хорошо.