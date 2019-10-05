ЗВЕЗДЫ

Погребняк дала совет беременным девушкам

Мария считает, что женщинам в положении не стоит пытаться манипулировать мужьями.

Погребняк дала совет беременным девушкам
Мария Погребняк Фото: https://www.instagram.com/p/B3OgrH3A73o/

30-летняя супруга футболиста Павла Погребняка Мария активно общается с поклонниками в блоге. Чаще всего она говорит о тонкостях воспитания детей. Модель может смело давать советы, так как растит трех сыновей.

Недавно в блоге многодетная мама подняла непростую тему – поведение женщин во время беременности. Мария Погребняк уверена, что в такой период девушкам не стоит пытаться манипулировать мужчинам.

«Мне и так тяжело, токсикоз, гормональные скачки. Я была беременна три раза, знаю, о чем это все. Решение завести ребенка обоюдное. Выносить и родить ребенка — это природный естественный процесс, а не сверхспособность. Не имею в виду сейчас патологии, услышьте меня правильно, пожалуйста. Ожидание ребенка — это счастье для обоих партнеров», — уверена супруга футболиста.

Мария Погребняк считает, что женщинам нужно стараться сохранить отношения с возлюбленными, а для этого следует избегать таких фраз, как «ты должен» и «ты обязан». Эта публикация в блоге многодетной мамы вызвала бурную дискуссию, но большинство пользователей Сети все же поддержало позицию модели.

Мария Погребняк о беременности. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/p/B3OgrH3A73o/

Напомним, ранее в блоге Мария Погребняк рассказывала о своих первых родах. Они дались ей крайне тяжело. До последнего пара не могла выбрать специалиста, но в итоге все сложилось хорошо.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременностьбеременность и родыМария ПогребнякМария Погребняк фотоПавел Погребняк
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Погребняк дала совет беременным девушкам
Интересно?
Поделись с друзьями: