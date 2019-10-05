Девушка Тимати описала свое состояние на последнем месяце беременности

23-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова уже в середине октября впервые должна стать мамой. До недавнего времени модель постоянно рассказывала в блоге о том, как протекает ее первая беременность.

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Но в последние дни невеста рэп-исполнителя стала менее активной в Сети. Некоторые поклонники и вовсе подумали, что девушка уже в родильном доме. Однако Анастасия Решетова вскоре прояснила ситуацию в своем блоге. В режиме stories она рассказала, что пока находится дома.

«Сорри за отсутствие активности. Некоторые подумали, что я уже в роддоме. Но нет. Еще рано. Пока все время хочется лежать и спать», — поведала возлюбленная Тимати.

Ранее Решетова говорила, что боится выглядеть на последнем сроке беременности сонной и опухшей. До недавнего времени модель чувствовала себя прекрасно. Однако несколько дней назад она пожаловалась, что качество ее сна ухудшилось, из-за чего вскоре и появилась сонливость.

Напомним, Анастасия будет рожать в одной из московских клиник. Зарубежные больницы пара даже не рассматривала. Кстати, пол будущего ребенка влюбленные до сих пор не рассекретили.