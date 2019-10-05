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Гай Германика конфликтовала с отцом во время съемок фильма о нем

Режиссер призналась, что на протяжении всего процесса отец постоянно давал ей какие-то рекомендации.

Гай Германика конфликтовала с отцом во время съемок фильма о нем
Валерия Гай Германика/Фото: Лариса Кудрявцева/КП

Режиссер Валерия Гай Германика конфликтовала с отцом во время съемок автобиографичного фильма. Об этом сама Германика рассказала Юлии Барановской во время пятничного шоу на «Русском радио». Она вспомнила, что летом снимала документальный фильм про собственного отца, которому не так давно исполнилось 90 лет. Режиссер призналась, что на протяжении всех съемок отец учил ее различным приемам, что ей не особо было по душе. Германика отметила – в кадре ее отец всегда был таким же, каким и является в жизни.

«Он меня даже через камеру учит. Поучал все время, советы давал. Я думаю, мы это все оставим в монтаже даже», — поведала Германика.

Валерия Гай Германика
Валерия Гай Германика/Фото: скриншот https://www.instagram.com/germanicaislove_official/

Германика вспомнила, что уже с детства родители не были для нее авторитетом. Вместо них она брала пример с рок-звезд. Валерия подчеркнула, что период, который она провела с отцом во время съемок, частично изменил что-то в ней и в семейных отношениях.

«В какой-то момент я даже плакала, потому что мы довели друг друга. Я гнула свою линию, тянула его к камере, а затем не выдерживала и начинала выяснять какие-то моменты из детства. Я спрашивала: «Почему было так?». Прерываю сцену, влезаю, он мне начинает объяснять что-то…», — рассказала Германика.

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Валерия Гай ГерманикаВечернее шоу "Все к лучшему"Юлия Барановская
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Гай Германика конфликтовала с отцом во время съемок фильма о нем
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