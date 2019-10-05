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Барановская похвасталась схожестью с Дженнифер Энистон

Телеведущая опубликовала снимок голливудской звезды в своем микроблоге.

Барановская похвасталась схожестью с Дженнифер Энистон
Юлия Барановская/Фото: https://www.instagram.com/p/B1_vh_5h0fQ/

Юлия Барановская похвасталась внешней схожестью с голливудской актрисой Дженнифер Энистон. Снимок звезды телеведущая опубликовала в личном микроблоге в Instagram. Кадр экс-супруга Андрея Аршавина сопроводила загадочной и емкой подписью: «Красивая». Подобным образом Юлия, к слову, привлекла внимание своих подписчиков к новому выпуску журнала InShot, на обложке которого и появилась Энистон.

Подписчики поспешили подтвердить мнение любимицы и отметили, что Юлия и Дженнифер действительно будто сестры. «Я сначала подумала, что это сама госпожа Барановская», «Русская Энистон», «Очень похожи, я сначала перепутал немного», — пишут фолловеры. Нашлись, впрочем, и те, кто иронично пошутил, что «на обложке Барановскую так отфотошопили, что она сама на себя перестала быть похожа». Радио- и телеведущая, впрочем, на ехидные замечания отвечать не стала.

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Барановская новостиДженнифер ЭнистонсхожестьЮлия Барановская
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Барановская похвасталась схожестью с Дженнифер Энистон
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