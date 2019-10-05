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Кайли Дженнер рассказала, почему снова встретилась с бывшим

Сестра Ким Кардашян временно рассталась с рэпером Трэвисом Скоттом. А недавно ее увидели с бывшим бойфрендом, другим рэпером Тайгой.

Кайли Дженнер рассказала, почему снова встретилась с бывшим
Кайли Дженнер. Фото: face to face

Поклонники Кайли Дженнер активно обсуждали расставание Кайли Дженнер с гражданским мужем Трэвисом Скоттом. Пара решила сделать паузу в отношениях. Однако фанаты сразу начали строить догадки об истинных причинах расставания. 

Так, Трэвиса Скотта подозревали в романе с Роджин Кар. Однако оба отрицают сплетни. Скотт заявил, что любые слухи подобного рода — «абсолютная неправда». Его слова подтверждает и сама Кар. 

При этом сестру Ким Кардашян недавно заметили в компании рэпера Тайги, с которым она встречалась до начала отношений со Скоттом. Их увидели вместе в два часа ночи. Однако Дженнер поспешила развеять сомнения. Она заявила, что подвозила нескольких друзей, среди которых оказался и Тайга. 

Напомним, у Дженнер и Скотта есть совместная дочь Сторми. Как заявляет Кайли, сейчас внимание обоих родителей сосредоточено именно на ней. 

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Кайли ДженнерКим КардашянрасставаниетайгаТрэвис Скотт
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Кайли Дженнер рассказала, почему снова встретилась с бывшим
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