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Арнольд Шварценеггер остался в восторге от русских женщин

Знаменитый актер приехал в Санкт-Петербург и сделал неожиданное заявление о красоте жительниц России.

Арнольд Шварценеггер остался в восторге от русских женщин
Арнольд Шварценеггер. Фото: xO.xMooserx/xFuturexImage

Арнольд Шварценеггер посетил Северную столицу. Причиной на этот раз стала не премьера фильма, а участие в форуме Sinergy Global Forum. Беседуя с журналистами, «Терминатор» рассказал о своем отношении к утверждению о том, что российские женщины — самые красивые. «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — заявил актер. 

Вместе с этим Шварценеггер заметил, что женщину нельзя оценивать исключительно по внешним параметрам. По его мнению, это было бы несправедливо. Актер заметил другие важные факторы — ум и одаренность. 

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Арнольд ШварценеггерженщиныРоссияСанкт-ПетербургТерминаторФорум
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Арнольд Шварценеггер остался в восторге от русских женщин
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