Арнольд Шварценеггер остался в восторге от русских женщин

Арнольд Шварценеггер посетил Северную столицу. Причиной на этот раз стала не премьера фильма, а участие в форуме Sinergy Global Forum. Беседуя с журналистами, «Терминатор» рассказал о своем отношении к утверждению о том, что российские женщины — самые красивые. «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — заявил актер.
Вместе с этим Шварценеггер заметил, что женщину нельзя оценивать исключительно по внешним параметрам. По его мнению, это было бы несправедливо. Актер заметил другие важные факторы — ум и одаренность.