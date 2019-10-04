Арнольд Шварценеггер остался в восторге от русских женщин

Арнольд Шварценеггер посетил Северную столицу. Причиной на этот раз стала не премьера фильма, а участие в форуме Sinergy Global Forum. Беседуя с журналистами, «Терминатор» рассказал о своем отношении к утверждению о том, что российские женщины — самые красивые. «Это выражение очень справедливое, оно неслучайно», — заявил актер.

больше по теме Арнольд Шварценеггер заговорил об уважении к женщинам Именитый актер и политик признался, что часто вел себя неподобающе с женщинами.

Вместе с этим Шварценеггер заметил, что женщину нельзя оценивать исключительно по внешним параметрам. По его мнению, это было бы несправедливо. Актер заметил другие важные факторы — ум и одаренность.