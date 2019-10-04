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Секретом своей красоты Мишель Пфайффер назвала визажиста

61-летняя актриса представила в Москве фильм «Малефисента. Владычица тьмы».

Секретом своей красоты Мишель Пфайффер назвала визажиста
Мишель Пфайффер на московской премьере фильма «Малефисента 2». Фото: Кристина Десятова.

Прилетевшая на московскую премьеру фильма «Малефисента 2» голливудская актриса Мишель Пфайффер, которая сыграла в картине злую королеву, пожаловалась, что за весь день до вечернего кинопоказа совсем не успела посмотреть столицу России. 61-летняя звезда рассказала, что она в этом городе второй раз в жизни, но все время визита потратила на общение с журналистами.

Появившись вечером на красной ковровой дорожке перед премьерой, она снова отвечала на вопросы прессы. Большинство из них касалось внешности актрисы. Мишель призналась, что она далека от идеала, и ей свойственны все проблемы женщин ее возраста.

«Спасибо за комплименты, но у меня просто хороший визажист», — сказала голливудская звезда.

Пфайффер призналась, что сыграть королеву-злодейку в сказке было ее детской мечтой. Но при этом ее персонаж не полностью плохой — им движет забота о своем народе. Во всех героях фильма есть и хорошее, и плохое, и в целом картина учит людей терпимости. Напомним, «Малефисента 2» стартует в российских кинотеатрах 17 октября.

Пойдете на вторую «Малефисенту» в кино?

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Секретом своей красоты Мишель Пфайффер назвала визажиста
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