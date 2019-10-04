Елена Валюшкина рассказала, как ей удается сохранять молодость в 56 лет

Один из секретов красоты актрисы — овсянка по утрам.

56-летняя актриса Елена Валюшкина была замечена среди звезд на премьерном показе голливудского фильма «Малефисента 2». Она пришла в кино со своей дочерью Марией. Журналисты спросили заслуженная артистку РФ, как ей удается так хорошо выглядеть. Оказалось, секрет молодости и красоты женщины — это маска на лицо и правильное питание.

«Все просто. Ем по утрам овсянку, а на лицо делаю маску из кефира, — рассказала Елена Викторовна. — Питаюсь полезной едой, а коже достается масочка».

Напомним, Валюшина сыграла множество ролей в театре и в кино. В последние годы она снялась в двух частях «Бабушки легкого поведения», комедии «СуперБобровы. Народные мстители» и фентезийном фильме «Последний богатырь». Ранее она играла коменданта общежития в сериале «Универ. Новая общага».

А делали бы себе маску из кефира?