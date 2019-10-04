ЗВЕЗДЫ

Виктория Боня рассказала, как добиться успеха

Телеведущая ответила на самые животрепещущие вопросы своих подписчиков — в том числе об алиментах для дочери.

Виктория Боня рассказала, как добиться успеха
Виктория Боня. Фото: Лариса Кудрявцева/ЭГ

Виктория Боня решила дать своим фолловерам возможность задать ей любой интересующий вопрос. Такое предложение она разместила рядом со своим фото в новом осеннем наряде. Сейчас Виктория находится в Лондоне, и, судя по всему, погода там холодная — на Боне свитер, а сама она объявила: «У нас зима». 

Большую часть подписчиков заинтересовали вопросы стиля и моды. Например, какой камень в серьгах звезды и какой объем и изгиб у ее ресниц. Но были и те, кто хотел получить от Бони полезные советы о жизни: например, как добиться успеха. «Никогда не опускать рук при неудачах. Помнить, что человек может все. Только ему обычно мешают лень, страх и низкая самооценка», — ответила Виктория. 

Конечно, не обошлось без вопросов личного характера. Так, одна подписчица спросила, хочет ли Виктория еще детей. Телеведущая ответила утвердительна и даже уточнила, что у нее нет ограничений в вопросе количества: «Сколько Бог пошлет». Впрочем, Боня явно не была готова отвечать всем поклонникам. К примеру, фанатке, спросившей, платит ли отец ее дочери Анджелины алименты, она заметила: «Ну и вопросы». Зато рассказала, что дочь видится с отцом, ирландским миллиардером Александром Смерфитом, «практически через выходные». 

Виктория рассказала, что легко адаптировалась к Лондону, поскольку и раньше бывала в столице Великобритании, а потому в городе у нее много друзей. То же можно сказать и об Анджелине — Боня отметила, что у девочки уже есть приятели в школе. 

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Алекс СмерфитВиктория Бонядочь АнджелинаЛондон
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Виктория Боня рассказала, как добиться успеха
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