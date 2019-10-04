Вика Цыганова представила «осенний» клип со своим мужем

55-летняя певица Вика Цыганова выпустила новый клип. Артистка представила в социальных сетях видео на песню «Ясень золотой». Видео наполнено осенними пейзажами с желтыми листьями и солнечной исполнительницей, которая выглядит счастливой на фоне увядающей природы.

«Пусть эта светлая песня согревает вас этой осенью!» — обратилась к поклонникам певица.

Отметим, что в качестве партнера в романтической истории клипа Вика не стала искала себе актера на стороне, а снялась вместе с мужем-продюсером Вадимом Цыгановым, который написал слова к этой композиции. Кстати, недавно пара отпраздновала 25 лет брака.

В итоговое видео вошли съемки не только в осенней России, но и из курортного города в Европе, где пара отдыхала в этом году. Напомним, ранее Цыганова выкладывала видео с яхты, на котором она танцует в бикини, демонстрируя прекрасную фигуру.

Согрела вас песня Цыгановой?