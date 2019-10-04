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Певицу Майли Сайрус застали за поцелуем

Совсем недавно она пережила два расставания, и поклонники уже начали беспокоиться за ее психологическое состояние.

Певицу Майли Сайрус застали за поцелуем
Майли Сайрус. Фото: face to face

Журналисты заметили певицу Майли Сайрус в компании с музыкантом Коди Симпсоном. Судя по всему, артисты целовались и в целом вели себя как пара. Знатоки утверждают, что певица давно знакома с Симпсоном, однако их общение всегда ограничивалось дружбой. 

Папарацци увидели пару в Лос-Анджелесе. Они пообедали в закусочной, после чего долго разговаривали. Затем Сайрус села к нему на колени и пара долго целовалась. 

К слову, Симпсон как-то высказывался о подруге в прессе. В интервью он заявил, что считает Сайрус одним из своих лучших друзей. Он также обозначил ее как легкого и открытого человека, заметив, что хотел бы в этих вопросах походить на нее. 

Напомним, Майли Сайрус в августе рассталась со своим мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Затем певица пережила еще один роман, который продлился лишь около месяца. 

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Коди СимпсонЛиам ХемсвортМайли СайрусПевицаРазвод
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Певицу Майли Сайрус застали за поцелуем
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