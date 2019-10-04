Певицу Майли Сайрус застали за поцелуем

Совсем недавно она пережила два расставания, и поклонники уже начали беспокоиться за ее психологическое состояние.

Журналисты заметили певицу Майли Сайрус в компании с музыкантом Коди Симпсоном. Судя по всему, артисты целовались и в целом вели себя как пара. Знатоки утверждают, что певица давно знакома с Симпсоном, однако их общение всегда ограничивалось дружбой.

больше по теме Майли Сайрус выбросила любимые вещи Лиама Хемсворта Певица не стала ждать, пока бывший избранник заберет свое имущество из ее особняка.

Папарацци увидели пару в Лос-Анджелесе. Они пообедали в закусочной, после чего долго разговаривали. Затем Сайрус села к нему на колени и пара долго целовалась.

К слову, Симпсон как-то высказывался о подруге в прессе. В интервью он заявил, что считает Сайрус одним из своих лучших друзей. Он также обозначил ее как легкого и открытого человека, заметив, что хотел бы в этих вопросах походить на нее.

Напомним, Майли Сайрус в августе рассталась со своим мужем, актером Лиамом Хемсвортом. Затем певица пережила еще один роман, который продлился лишь около месяца.