Алина Астровская призналась, что постоянно «глохнет» на автомобиле

29-летняя певица Алина Астровская, которую многие знают, как одну из ведущих телешоу «Орел и решка» рассказала о том, как водит машину. Девушка поделилась с поклонниками в Instagram, что она с 16 лет за рулем, и списке автомобилей, которые она водила, есть не только новые иномарки, но и старенькая «Нива». Но, несмотря на это, в вождении у телеведущей часто возникают проблемы.

«Каждый раз с механикой туплю. Конечно, от машины тоже многое зависит, 63-го года выпуска или 2019-го — это два разных измерения! Хотя, кого я обманываю, ещё ни разу мне не удалось не заглохнуть в пробке или на подъёме!» — пишет Алина.

В итоге она позавидовала всем женщинам, которые умеют обращаться с механической коробкой передач.

Кстати, пост девушка подкрепила фотографией в мчащемся кабриолете, на которой она закинула руки за голову. Астровская призналась, что снимок был сделан незадолго до того, как она потерпела полное фиаско с коробкой передач.

А у вас получается управляться с «механикой»?