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Ивлеева извинилась перед Анитой Цой, «оказавшейся» на ее вечеринке

На самом деле ведущая увидела в толпе фанатов девушку, похожую на певицу.

Ивлеева извинилась перед Анитой Цой, «оказавшейся» на ее вечеринке
Настя Ивлеева неудачно пошутила про Аниту Цой. Фото: globallookpress.com

Популярный блогер Настя Ивлеева пошла навстречу певице Аните Цой и опубликовала в Instagram пояснение, что же произошло на ее встрече с фанатами. Напомним, 1 октября телеведущая организовала вечеринку для своих поклонников. Во время общения с ними она якобы увидела в зале Аниту Цой и была растрогана тем, что звезда тоже смотрит ее шоу. Видео, как Ивлеева общается с «певицей», попало во внимание мужа последней — политика Сергея Цоя. Ролик вызвал недопонимание в семье артистки: супруг подумал, что Анита развлекается в тусовке Ивлеевой, в то время как она по телефону его уверяла, что готовится к спецпроекту.

Анастасия поспешила извиниться перед певицей и объяснить произошедшее на видео.

«Действительно, на встрече была девушка, очень похожая на вас, вот мы и похохмили безобидненько, — обратилась Ивлеева к Цой в «сториз». — Кто же знал! Муж, не обижайтесь! Анита по таким мероприятиям не ходит!»

Ответ Ивлеевой
Ответ Насти Ивлеевой на видеообращение Аниты Цой. Фото: instagram.com/_agentgirl_/

Напомним, Цой предположила, что, возможно, использование Ивлеевой ее имени было пиар-ходом. Однако вряд ли Анастасии нужно было бы пиариться за счет певицы. Она сама сейчас находится на пике популярности. Недавно ее телешоу было признано лучшей вечерней развлекательной передачей на российском ТВ, а сама она — лучшей телеведущей в этом сегменте.

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Ивлеева извинилась перед Анитой Цой, «оказавшейся» на ее вечеринке
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