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«Хищница»: Алена Водонаева призналась в любви к мясу

Экс-участница «Дома-2» призналась, что не может отказаться от животной пищи в рационе.

«Хищница»: Алена Водонаева призналась в любви к мясу
Алена Водонаева/Фото: https://www.instagram.com/p/B2TyZdPJps2/

Телеведущая и экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева призналась в любви к мясу. О том, что она не может отказаться от ингредиентов животного происхождения блогер рассказала в личном микроблоге в Instagram. Водонаева рассказала, что для того, чтобы отведать мясо, она специально ездит в полюбившиеся рестораны. Заведения общественного питания же она отбирает очень тщательно – проверяет, как содержалось животное до того, как попасть к ней в тарелку.

«У меня целый разговор был с управляющими про эти дела. Все уточнила и расспросила в лучших традициях своей дотошности и любопытства», — поведала Водонаева подписчикам.

Телеведущая призналась, что жить не может без мяса и потому считает себя хищницей.

«Ничего не могу с собой поделать. А теперь вопрос к подписчикам – вы хищники или травоядные?», — спросила она.

В комментариях же несколько человек в шутку высказали мысль, что Алена питается «кровью молодых мальчиков». Некоторые же честно признались, что, как и Водонаева, не могут отказаться от мяса. Другие же заявили, что борются с собой и предпочитают более овощной рацион.

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«Хищница»: Алена Водонаева призналась в любви к мясу
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