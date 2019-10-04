Актер Павел Деревянко восхитился человеческой теплотой Зеленского

Российский актер Павле Деревянко вспомнил съемки комедии «Ржевский против Наполеона», где он сыграл роль известного по анекдотам поручика. Его противника — французского императора — тогда исполнил нынешний президент Украины Владимир Зеленский. По задумке создателей Ржевский должен был переодеться женщиной и соблазнить Наполеона.

«Люблю этот фильм. На этом проекте я познакомился с Володей Зеленским. Был восхищён его трудоспособностью, профессионализмом, отношением к работе и человеческой теплотой», — написал актер в Instagram.

В своем посте Деревянко выразил надежду, что братские народы Украины и России снова будут жить в мире и дружбе.

Напомним, картина вышла в 2012 году, в ней снялись многие звезды российского и украинского шоу-бизнеса, в частности Светлана Ходченкова, Михаил Галустян, Михаил Ефремов, Марат Башаров, Евгений Кошевой, Ксения Собчак, Анна Семенович, Анфиса Чехова, Потап, Виктор Гусев и другие. В фильме был также задействован легендарный Жан-Клод Ван Дамм. Несмотря на звездный состав, критики разгромили этот проект, назвав его несмешным фарсом.

А вам понравился фильм «Ржевский против Наполеона»?