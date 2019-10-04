Мать пережившего инсульт Алексея Янина рассказала о желании сына жить

Мама пережившего инсульт актера Алексея Янина рассказала о желании сына жить. Переживший сердечный приступ и кому в 32 года актер медленными, но верными шагами возвращается к привычной жизни. Как рассказала Ольга в группе, посвященной помощи Алексею в Facebook, сейчас в здоровье Янина наблюдается положительная динамика, но пока она нестабильна. Сейчас медики нацелены на то, чтобы Алексей вновь начал ходить и смог свободно разговаривать.

«Нам действительно нелегко. Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы идём к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить .К счастью у нас замечательная команда работает с Алешей дома», — написала она.

Ольга отметила, что вместе с сыном посещает столичные реабилитационные центры. Мама актера подчеркнула, что ее мальчику нелегко осваивать привычные для простых людей вещи, но она видит – в ее сыне жива жажда жизни.

«Леше нелегко. Но сегодня у него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления. Еще раз всем спасибо за помощь и поддержку. Храни вас Бог», — резюмировала она.