ЗВЕЗДЫ

Михалкова сделала селфи с подросшей дочерью во время игры в «котиков»

Актриса дала понять, что увлечение наследницы ей не совсем нравится.

Михалкова сделала селфи с подросшей дочерью во время игры в «котиков»
Анна Михалкова. фото: globallookpress.com

Анна Михалкова вырастила двоих сыновей. 19-летний Андрей Баков и 18-летний Сергей Баков уже стали самостоятельными. Они успешно окончили школу и поступили в вузы. Теперь актриса заботится о своей младшей наследнице Лидии, которой недавно исполнилось шесть лет. Очень часто девушке помогает нянчиться с крохой ее сестра Надежда. Она также обожает своих племянников и даже порой проводит с ними отпуск.

Анна успешно совмещает карьеру и материнство. Так как ее сыновья выросли, у нее появилось больше времени играть с дочкой. Она решила запечатлеть этот момент. Актриса сделала селфи с крохой, которая вырезала фигурки котиков из картона и при этом смотрела мультики на планшете. Михалкова сидела с ней на полу в платье с узором. Она дала понять, что увлечение наследницы ей не особо нравится.

«Вот чем заняться в дождливый день с маленькой девочкой?! Ну конечно игрой в котиков! КОТИКОВ! Когда парни были маленькие, я думала, что как же хорошо было бы иметь девочку! Не надо бесконечно собирать биониклы, играть в черепашек ниндзя…. Но самым страшным сном оказались ролевые игры в котиков! Надо говорить за них „правильным“ голосом! Обязательно жениться и плодить новых котиков! Неудержимо хочется погавкать!» — высказалась Анна.

Поклонники отметили, что актриса похорошела. Они удивились, что даже дома девушка выглядит очень стильно. Другие признались, что у них дети проходят через такой же период. «Да уж, у нас этот период прошёл, начался период аниме… Там ещё хлеще», «Наверняка, котики скоро захотят катать котят в колясочке», «Ну, как же все это весело читается! Анна, обожаю вас», «Неужели вы даже дома такая красивая? Ммм..?» — стали комментировать пост подписчики.

К слову, Михалкова призналась, что не всегда так красиво выглядит в домашней обстановке. «Это случайность. Вернулась рано со съёмок, не успела ещё принять вид соответствующий будням котиков», — ответила она поклонникам. Напомним, что недавно Анна получила ТЭФИ, как лучшая актриса. Также несколько наград ушло сериалу «Обычная женщина», где она сыграла главную роль.

А вы  любите играть с детьми?

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Анна МихалковаЗвездные детиЗвездный стиль
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Михалкова сделала селфи с подросшей дочерью во время игры в «котиков»
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