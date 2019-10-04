ЗВЕЗДЫ

Благодаря Газманову в Москве появилось более 3,5 тысячи деревьев

Народный артист России называет себя другом деревьев.

Благодаря Газманову в Москве появилось более 3,5 тысячи деревьев
Олег Газманов гордится своим вкладом в экологию. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В эти дни певец Олег Газманов отдыхает со своей женой Мариной в Италии. Пока супруга фотографировала 68-летнего артиста около хвойного дерева, тот вспомнил о своем вкладе в «зеленые легкие» нашей планеты.

«Более трёх тысяч деревьев растут благодаря мне, и я этому очень рад. Возможно, деревья общаются по своему друг с другом по всей планете и разносят весть, что я их друг!» — написал известный исполнитель в Instagram.

Он добавил, что когда прислоняется к стволу мощного дерева, то чувствует, как получает энергию леса.

Напомним, в 1997 году Газманов запустил в Москве акцию «Посади дерево Победы». За прошедшие годы участники этого движения высадили в столице то количество новых растений, о котором пишет артист. Кроме того, подобные мероприятия происходили и в других городах. Певцу действительно есть чем гордится.

А вы сажали дерево когда-нибудь?

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

деревьядоброОлег Газмановприродаэкология
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Благодаря Газманову в Москве появилось более 3,5 тысячи деревьев
Интересно?
Поделись с друзьями: