Благодаря Газманову в Москве появилось более 3,5 тысячи деревьев

В эти дни певец Олег Газманов отдыхает со своей женой Мариной в Италии. Пока супруга фотографировала 68-летнего артиста около хвойного дерева, тот вспомнил о своем вкладе в «зеленые легкие» нашей планеты.

«Более трёх тысяч деревьев растут благодаря мне, и я этому очень рад. Возможно, деревья общаются по своему друг с другом по всей планете и разносят весть, что я их друг!» — написал известный исполнитель в Instagram.

Он добавил, что когда прислоняется к стволу мощного дерева, то чувствует, как получает энергию леса.

Напомним, в 1997 году Газманов запустил в Москве акцию «Посади дерево Победы». За прошедшие годы участники этого движения высадили в столице то количество новых растений, о котором пишет артист. Кроме того, подобные мероприятия происходили и в других городах. Певцу действительно есть чем гордится.

А вы сажали дерево когда-нибудь?