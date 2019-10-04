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Джигурда хотел бы отпраздновать свадьбу в четырех странах

Актер признался, что очень хотел бы провести торжественный день с матерью и сыном на Украине, но въезд туда связан с большим риском.

Джигурда хотел бы отпраздновать свадьбу в четырех странах
Никита Джигурда/Фото: https://www.instagram.com/p/B0WqdGUIWLx/

Никита Джигурда намерен отметить второе бракосочетание с Мариной Анисиной сразу в четырех странах. О своем желании вновь узаконить брак актер заявил три дня назад после того, как завершился суд по делу о наследстве его подруги Людмилы Браташ. Тогда Никита признавался, что не мог решиться на торжество из-за репутационных проблем. Теперь же звезда намерен реализовать план. Для этого он выбрал сразу четыре страны – Шотландию, Францию, Грецию и Украину. В первой актеру готовы предоставить местный замок.

«Стархиту» Джигурда рассказал, что сильнее всего хотел бы отметить праздник с семьей – 84-летней мамой и сыном от предыдущего брака, но реализовать это желание достаточно трудно, потому что въезд в страну для Джигурды связан с большим риском. Будущая супруга Никиты – Марина Анисина отговаривает звезду от этой затеи, но полностью отказаться от нее он не готов.

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Анисина и ДжигурдаМарина АнисинаНикита Джигурдасвадьба Никиты ДжигурдыстраныУкраина
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Джигурда хотел бы отпраздновать свадьбу в четырех странах
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