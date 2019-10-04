К зиме готова: Волочкова примерила шесть роскошных шуб в магазине

Анастасия Волочкова любит выглядеть женственно. В ее гардеробе много платьев с глубоким декольте. Она их носит даже осенью, накинув сверху шубу. А для тренировок балерина предпочитает удобные спортивные костюмы. Как оказалось, недавно она должна была посетить меховой бутик, который праздновал годовщину. Но звезда опоздала из-за пробок, и в итоге не попала на мероприятие в тот день. Правда, потом артистка пришла в магазин, но уже чтобы приобрести себе обновку.

больше по теме Волочкова шпагатом измерила размер домашнего хаммама Артистка призналась, что использует эту меру довольно часто.

«Но мой добрый друг поступил так. Он привёз меня сегодня в этот бутик и решил купить для меня шубку. Так неожиданно, но приятно», — похвасталась Волочкова.

Она устроила импровизированный показ мод прямо в бутике. Балерина примерила короткие шубы из соболя и норки, а также с другими мехами. В итоге она не смогла определиться с выбором и обратилась к поклонникам за помощью. Из шести вариантов, многим понравился белый полушубок с черными пятнами и наряд из соболя.

По секрету Волочкова призналась, что ей соболиный мех тоже больше нравится. «Рысь крутая, но соболь!», «Ой, Настя. Глаза разбегаются. Вам все идут. Белая конечно супер, но у вас уже есть подобный фасон, зачем повторять», «Вам все хорошо. Просто я люблю соболя», «Вы такая утонченная. Такие красивые руки, пальцы», «Берите все», — стали комментировать пост подписчики. Некоторые удились тому, что балерина принимает в подарок шубу. Но Анастасия пояснила, что ей важен не сам презент, а поступок человека.

А у вас есть шуба или вы не любите меха?