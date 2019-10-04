ЗВЕЗДЫ

К зиме готова: Волочкова примерила шесть роскошных шуб в магазине

Балерина не смогла определиться с выбором, поэтому обратилась за помощью к поклонникам.

К зиме готова: Волочкова примерила шесть роскошных шуб в магазине
Анастасия Волочкова. фото: globallookpress.com

Анастасия Волочкова любит выглядеть женственно. В ее гардеробе много платьев с глубоким декольте. Она их носит даже осенью, накинув сверху шубу. А для тренировок балерина предпочитает удобные спортивные костюмы. Как оказалось, недавно она должна была посетить меховой бутик, который праздновал годовщину. Но звезда опоздала из-за пробок, и в итоге не попала на мероприятие в тот день. Правда, потом артистка пришла в магазин, но уже чтобы приобрести себе обновку.

«Но мой добрый друг поступил так. Он привёз меня сегодня в этот бутик и решил купить для меня шубку. Так неожиданно, но приятно», — похвасталась Волочкова.

Она устроила импровизированный показ мод прямо в бутике. Балерина примерила короткие шубы из соболя и норки, а также с другими мехами. В итоге она не смогла определиться с выбором и обратилась к поклонникам за помощью. Из шести вариантов, многим понравился белый полушубок с черными пятнами и наряд из соболя.

По секрету Волочкова призналась, что ей соболиный мех тоже больше нравится. «Рысь крутая, но соболь!», «Ой, Настя. Глаза разбегаются. Вам все идут. Белая конечно супер, но у вас уже есть подобный фасон, зачем повторять», «Вам все хорошо. Просто я люблю соболя», «Вы такая утонченная. Такие красивые руки, пальцы», «Берите все», — стали комментировать пост подписчики. Некоторые удились тому, что балерина принимает в подарок шубу. Но Анастасия пояснила, что ей важен не сам презент, а поступок человека.

А у вас есть шуба или вы не любите меха?

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К зиме готова: Волочкова примерила шесть роскошных шуб в магазине
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