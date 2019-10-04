Экс-солистка «Демо» едва не родила третьего ребенка на улице Санта-Моники

Экс-солистка «Демо» Саша Зверева едва не родила третьего ребенка прямо на улице Санта-Моники. Журналистам певица рассказала, что на переезд за рубеж решилась после того, как рассталась с возлюбленным – диджеем Дмитрием Алмазовым. О том, что она станет матерью в третий раз, Зверева узнала уже после. Она призналась, что испытывала чувство страха перед неизвестностью, ведь ей предстояло родить малыша без поддержки близких и друзей. Саша вспомнила, что того, что она пережила после, не пожелала бы даже врагу – тогда она много плакала, но сейчас может без слез говорить о пережитом.

Ребенок Зверевой едва не родился прямо на улице города — у певицы отошли воды во время прогулки с детьми – дочерью Василисой и сыном Марком. Певице пришлось самой сесть за руль, увезти детей домой, а затем связаться с акушеркой.

«Мне так хотелось написать кому-нибудь: «Ты знаешь, мне так больно», а мне некому было написать. Тогда же я поняла, что маме с папой ни в коем случае нельзя писать, потому что это те самые люди, которые сойдут с ума», — рассказала она в проекте Элины Федоровой.

К счастью, третий ребенок Саши появился на свет здоровым. Тогда же певица назвала его Львом. После рождения малыша Зверева неоднократно думала о том – как произошло, что столь совершенное существо никому больше не нужно, кроме нее самой. Сейчас Александра счастлива с новым мужчиной и активно развивает свой бизнес по созданию одежды и косметики, а также реализует себя как блогер.