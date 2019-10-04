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Будущая звезда: дочь Риты Дакоты зажигательно станцевала с Бэтменом

Наследнице звездных родителей прочат карьеру на сцене.

Будущая звезда: дочь Риты Дакоты зажигательно станцевала с Бэтменом
Рита Дакота гордится маленькой дочкой. Фото: globallookpress.com

Певица Рита Дакота похвасталась талантами дочери Мии (в конце октября девочке исполнится 2 года). На днях артистка привела свою малышку на день рождения другого ребенка, и там маленькая артистка показала, как умеет зажигать. Под роковую песню Мия станцевала с аниматором в костюме Бэтмена, двигаясь смело и никого не стесняясь.

«Когда мама — рокерша, а папа — танцор, — написала Дакота в Instagram, выложив видео с танцем дочери. — Мия — королева любой вечеринки, проверено».

Напомним, Рита родила девочку в браке с певцом Владом Соколовским, с которым они познакомились на «Фабрике звезд». Семейная жизнь длилась три года, и в августе 2018-го певица сообщила поклонникам, что уходит от супруга из-за его многочисленных измен. Однако, спустя год после тех событий парень и девушка вместе выходят в свет и оказывают друг другу знаки внимания. Дакота заявляет, что по-своему любит бывшего мужа.

Поклонники певицы оценили видео с ее дочерью и согласились, что таланты в девочке действительно заложен генами. Малышке уже предрекают большое будущее на сцене.

Вы тоже считаете, что Мие нужно идти в артистки?

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Будущая звезда: дочь Риты Дакоты зажигательно станцевала с Бэтменом
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