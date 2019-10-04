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Тина Канделаки объяснила, для чего набила девять татуировок на теле

В каждый рисунок на коже телеведущая вложила определенный смысл.

Тина Канделаки объяснила, для чего набила девять татуировок на теле
Тина Канделаки не раз загоняла под кожу краску. Фото: globallookpress.com

Известный телеменеджер Тина Канделаки рассказала о татуировках на ее теле. 43-летняя женщина поделилась с поклонниками, что таковых имеется девять, и все они несут для нее сакральный смысл.

«За каждой из них скрываются история и смысл, который я хотела вложить в рисунок, остающийся со мной навсегда. И да, со многими моими татуировками связаны люди и события, навсегда изменившие мою жизнь», — написала телеведущая в Instagram.

Канделаки посетовала, что многие люди перестали воспринимать тату как нечто серьезное, и относятся к рисункам на коже, как к украшениям. Женщина уверяет, что каждая татуировка несет в себе силу, но ровно такую же, какую человек проявил при выборе рисунка и ритуале его нанесения.

Добавим, что Тина уделяет огромное внимание своему внешнему виду. Недавно она призналась, что жертвует вечеринками ради поддержания подтянутой фигуры.

Тина спрашивает: а вы вкладываете в тату особый смысл или просто украшаете свое тело?

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Тина Канделаки объяснила, для чего набила девять татуировок на теле
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