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«Я не Марк Захаров!»: Хван удивлен шумихой в прессе из-за госпитализации

Режиссер рассказал о своем самочувствии корреспонденту Teleprogramma.pro.

«Я не Марк Захаров!»: Хван удивлен шумихой в прессе из-за госпитализации
Александр Хван. фото: аккаунт Александра Хвана в facebook.com

Утром 4 октября в СМИ появилась информация, что известный режиссер Александр Хван был экстренно госпитализирован. По некоторым данным, у мужчины произошло обострение бронхита. Других подробностей о состоянии здоровья артиста не было.

Корреспондент Teleprogramma.pro связался с представителем режиссера, его женой, Еленой Хван, чтобы узнать о его состоянии.

«Нет никакой причины для шума. Обычная болезнь, ничего экстренного», — сразу отметила женщина. «Да, он находится в больнице, но все иногда оказываются в больнице. Нет никаких поводов для шума в прессе. Все нормально, он мне сам позвонил и смеялся по поводу этой шумихи. Это все раздутая история, поэтому никаких комментариев я давать не буду», — добавила Елена.

Чтобы точно убедиться в том, что с Хваном все в порядке, мы обратились лично к режиссеру. Он оказался солидарен со своей супругой.

«Я не понимаю, откуда эта информация пошла. Я бы хотел прекратить этот поток, на самом деле. Я уже пишу об этом в Facebook в данный момент. Это очень странное такое внимание. Я не Марк Захаров, в конце концов. Вот моя точка зрения», — высказался артист.

Опубликовано александр хван Вторник, 20 августа 2019 г.

Александр Федорович подтвердил, что был госпитализирован из-за хронического заболевания. Он отметил, что в этом нет ничего серьезного. «Не переживайте за меня», — подчеркнул режиссер.

Напомним, что ранее Хван два раза пережил развод. У него есть двое сыновей. Наследник от Елены Астафьевой стал инженером. Вторая жена Александра Яковлева, с которой он прожил шесть лет, подарила ему мальчика — Игната.

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Александр Хвангоспитализация звездызвездные семьисостояние здоровья
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«Я не Марк Захаров!»: Хван удивлен шумихой в прессе из-за госпитализации
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