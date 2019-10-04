Алсу о карьере Микеллы: «Будем помогать дочке во всех ее начинаниях»

Алсу воспитывает троих детей вместе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым. Их средняя дочь 11-летняя Микелла Абрамова делает успехи как певица. В этом году она участвовала в шоу «Голос. Дети». Теперь девочка продолжает заниматься вокалом, музыкой, а также в совершенстве знает английский язык. Недавно Алсу вместе с наследницей стала гостьей шоу «Пятница с Региной». За беседой с ведущей Региной Тодоренко Микелла призналась, что у нее совсем нет свободного времени.

Дочь звезды не только учится в интернациональной школе, но также умеет играть на гавайской гитаре — укулеле, на пианино и скоро начнет обучаться игре на гитаре. «У меня еще танцы, китайский, иврит и в школе испанский», — добавила Микелла. При этом она отметила, что не является полиглотом. Алсу призналась, что знает гораздо меньше языков.

«Почти три. Два в совершенстве, а французский — когда-то говорила хорошо, а сейчас похуже, потому что практики мало», — поделилась она.

Певица не стала скрывать, что мечтала знать пять языков. Но теперь, с возрастом, изучение языков дается гораздо сложнее, поэтому сейчас она контролирует, чтобы ее дети учили иностранные. «Для саморазвития прежде всего. Это улучшает память. Да и приятно приехать в страну и говорить на их родном языке», — пояснила Алсу. В это время Микелла шепнула Регине Тодоренко, что ненавидит все эти языки. Но артистка уверена, что в будущем дети скажут ей «спасибо».

Тодоренко привела в пример Полину Гагарину, которая недавно побывала на вокальном конкурсе в Китае. Она не исключает, что языки могут пригодиться девочке в будущем.

«Вот видишь, что говорят умные люди. А ты думаешь, что только мама все время ноет, говорит и говорит. А я ей тоже самое говорю. Микелла, представляешь, если даже один процент китайского населения узнает о тебе, купит твою песню, придет на твой концерт, то все. Родители на пенсию уйдут сразу», — высказалась Алсу.

А Микелла отметила в свою очередь, что у нее строгие родители, но добрые. По ее словам, мама всегда оказывается права в спорных ситуациях. Также иногда певица забирает у нее на время телефон, чтобы хоть какое-то время она обходилась без гаджетов.

«На каникулы я им отдаю телефоны и ни в чем не ограничиваю, потому что они очень много и честно работают во время учебного года», — рассказала артистка.

Алсу не стала скрывать, что будет поддерживать свою дочь во всем. «Мы, конечно, будем помогать дочке во всех ее начинаниях. 11 лет — пока думаю еще есть время, чтобы развиваться и подумать», — заключила она.