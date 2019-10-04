Оксана Воеводина призвала короля экс-Малайзии не скрываться от сына

«Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга и по совместительству экс-короля Малайзии Мухаммада V не прятаться от сына. Модель обратилась к бывшему возлюбленному через Instagram. Она рассказала, что не видела своего супруга почти 10 месяцев – с прошлого декабря. Все это время Мухаммад прячется от нее и не высказывает желания пообщаться с сыном. Воеводина обвиняет мужа в том, что именно он затевает скандал на потеху публике.

«Я хотела бы извиниться за его поведение. Надеюсь, он подумает о своей репутации и прекратит это. Фэрис, ты отец и представитель королевской четы. Пожалуйста, подумай о том, что ты делаешь. Спасибо», — обратилась она к супругу.

Слухи о том, что россиянка разводится с экс-королем Малайзии, появились в начале текущего года. Официально брак был расторгнут 1 июля. Сама Воеводина тогда отмечала, что действительно больше не живет с мужем, но супруг с ней не разводился.