ЗВЕЗДЫ

Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос рассекретила имя дочери

Девушка призналась, что ее супруг в шутку называл девочку Зиной, но у нее на самом деле другое имя.

Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос рассекретила имя дочери
Санта Димопулос. фото: instagram.com/santadimopulos/

Состав группы «ВИА Гра» регулярно обновляется. Многие в последнее время не успевают привыкнуть к новым молодым лицам, но эту девушку запомнили благодаря ее яркой внешности и имени Санта Димопулос. Она давно покинула коллектив, а этим летом объявила, что ждет ребенка. Сначала девушка скрывала свое интересное положение, облачаясь в объемные наряды, но потом поделилась радостной новостью.

Санта стала мамой во второй раз в середине сентября. У нее родилась дочка. Отметим, что она уже воспитывает 10-летнего сына, которого родила от украинского артиста Андрея Джеджулы. Сейчас девушка счастлива в браке с бизнесменом Игорем Кучеренко. Долгое время поклонники гадали, как певица назвала своего второго ребенка. Накануне Димопулос рассекретила эту информацию.

«Когда я была беременной, Игорь в шутку называл малышку Зинкой», — призналась звезда.

Самой девушке нравились имена Тиана и Микелла, но для окончательного решения она обратилась к астрологии. Когда кроха появилась на свет, то Санта отправила данные знающему человеку, и выяснилось, что имена, которые ей нравятся, не подходят.

«Наше имя должно начинаться на СО или на ДА. А самый выигрышный вариант для неё — София. В общем, малышка была без имени 3 дня. Потом мой муж пошёл в мэрию и записал её Софией», — рассказала артистка.

Многие поклонники посчитали, что Санте нужно было прислушаться к своему чутью, а не полагаться на астрологию. Другие отметили, что сейчас имя София очень популярно. «Очень распространённое имя. Все вокруг Сонечки и Софии», «И почему кто-то решает, как назвать вашего ребенка?», «Насколько я знаю, имя человека к астрологии не имеет отношения», — стали комментировать пост подписчики.

А у вас были сложности с выбором имен?

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Экс-солистка «ВИА Гры» Санта Димопулос рассекретила имя дочери
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