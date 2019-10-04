У Натальи Бочкаревой парализовало пол-лица

Об этом рассказал ее друг, музыкант Андрей Ковалев. Он связывает это с последними новостями о найденных у актрисы наркотиках

На днях в прессе и на телевидении активно обсуждают неприятный случай, произошедший с актрисой Натальей Бочкаревой. Напомним, в интернете появилось видео, на котором звезда сериала «Счастливы вместе» беседует с сотрудником правоохранительных органов. В ходе беседы становится понятно, что у актрисы при себе были обнаружены наркотические вещества. Сама Наталья записала ролик, в котором отрицает сообщения в СМИ.

На днях стало известно, что актриса пропустила съемки. По всей видимости, это связано именно с последними новостями. Музыкант Андрей Ковалев в разговоре с порталом «СтарХит» рассказал, что общается с Бочкаревой и поддерживает ее в сложной ситуации. Он добавил, что случай подкосил здоровье Натальи. По словам Ковалева, у актрисы поднялась температура и парализовало половину лица.

При этом сама актриса никак не комментирует сообщения о задержании. Ранее Наталья говорила, что на видео не она, а посторонняя женщина. Однако впоследствии в органах подтвердили, что «героиня» ролика именно она.