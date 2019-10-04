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Куртку Тимати сравнили с сумкой

Фото певца в новой одежде вызвало неоднозначную реакцию поклонников.

Куртку Тимати сравнили с сумкой
Тимати и Анастасия Решетова. Фото: Михаил Фролов/КП

Тимати выложил на своей странице в Instagram фото с новым телефоном в руке. Некоторые подписчики предположили, что дело именно в гаджете — якобы на нем хотел сделать акцент рэпер. При этом мало кто понял, какой марки смартфон использует исполнитель. 

Однако гораздо больше внимания привлекла одежда певца. На нем куртка с логотипом бренда Louis Vuitton. Именно ей оказалась посвящена большая часть комментариев под фотографией. Так, многие сравнили обновку рэпера с сумкой или чемоданом. 

«Сумочка на ножках», — поделился своим мнением один из подписчиков. «Ну, чемодан, ПОГОДИ», — написал другой. «Там в капюшоне наверняка есть ещё и удобная ручка, которою можно вытянуть, а на обувь крепятся колёса», — шутят поклонники Тимати. 

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Louis Vuittonверхняя одеждакурткаТимати
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Куртку Тимати сравнили с сумкой
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