Куртку Тимати сравнили с сумкой

Тимати выложил на своей странице в Instagram фото с новым телефоном в руке. Некоторые подписчики предположили, что дело именно в гаджете — якобы на нем хотел сделать акцент рэпер. При этом мало кто понял, какой марки смартфон использует исполнитель.

Однако гораздо больше внимания привлекла одежда певца. На нем куртка с логотипом бренда Louis Vuitton. Именно ей оказалась посвящена большая часть комментариев под фотографией. Так, многие сравнили обновку рэпера с сумкой или чемоданом.

«Сумочка на ножках», — поделился своим мнением один из подписчиков. «Ну, чемодан, ПОГОДИ», — написал другой. «Там в капюшоне наверняка есть ещё и удобная ручка, которою можно вытянуть, а на обувь крепятся колёса», — шутят поклонники Тимати.