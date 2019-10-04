Пашу об L’One: «Я не знал, как реагировать»

Совсем недавно рэпер L’One стал гостем программы «Вечерний Ургант», где рассказал о том, как расстался с лейблом Black Star. Музыкант поведал, что после его ухода он не имеет права исполнять старые хиты и использовать свой псевдоним на концертных афишах.

Позднее Леван Горозия в интервью Даниле Поперечному объяснил причины ухода. По его словам, организаторы лейбла вложились в его проект только вначале, а впоследствии ему приходилось заниматься всем самому.

Наконец, слово взял Пашу — сооснователь лейбла Black Star. В прямом эфире своего канала на YouTube он рассказал об отношениях с L’One. В том числе он ответил на вопросы teleprogramma.pro.

Пашу заметил, что на протяжении большей части времени сотрудничества лейбла с артистом у них не было конфликтов — они начались лишь за месяц до окончания действия контракта. По его словам, организаторы звукозаписывающей компании несколько раз шли на уступки музыканту, снижая суммы выплат за авторские права. Несмотря на это, в какой-то момент Горозия предложил общаться через адвокатов. Пашу отметил также, что они помогли Левану организовать концерт в СК «Олимпийский», за что тот поблагодарил в виде СМС.

Продюсер заметил, что был неприятно удивлен, когда Леван в своем Instagram стал оставлять нелестные отзывы о лейбле. «Я просто не знал, как реагировать», — рассказал Пашу, объясняя долгое молчание.