ЗВЕЗДЫ

Пашу об L’One: «Я не знал, как реагировать»

Продюсер лейбла Black Star ответил на вопросы о расставании компании с рэпером Леваном Горозией.

Пашу об L’One: «Я не знал, как реагировать»
Леван Горозия. Фото: Александр Глуз/КП

Совсем недавно рэпер L’One стал гостем программы «Вечерний Ургант», где рассказал о том, как расстался с лейблом Black Star. Музыкант поведал, что после его ухода он не имеет права исполнять старые хиты и использовать свой псевдоним на концертных афишах. 

Позднее Леван Горозия в интервью Даниле Поперечному объяснил причины ухода. По его словам, организаторы лейбла вложились в его проект только вначале, а впоследствии ему приходилось заниматься всем самому. 

Пашу и певица Ханна
Пашу и певица Ханна. Фото: Михаил Фролов/КП

Наконец, слово взял Пашу — сооснователь лейбла Black Star. В прямом эфире своего канала на YouTube он рассказал об отношениях с L’One. В том числе он ответил на вопросы teleprogramma.pro.

Пашу заметил, что на протяжении большей части времени сотрудничества лейбла с артистом у них не было конфликтов — они начались лишь за месяц до окончания действия контракта. По его словам, организаторы звукозаписывающей компании несколько раз шли на уступки музыканту, снижая суммы выплат за авторские права. Несмотря на это, в какой-то момент Горозия предложил общаться через адвокатов. Пашу отметил также, что они помогли Левану организовать концерт в СК «Олимпийский», за что тот поблагодарил в виде СМС. 

Продюсер заметил, что был неприятно удивлен, когда Леван в своем Instagram стал оставлять нелестные отзывы о лейбле. «Я просто не знал, как реагировать», — рассказал Пашу, объясняя долгое молчание. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

L'OneконфликтЛеван ГорозияЛейбл "Black Star"Пашурэп
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Пашу об L’One: «Я не знал, как реагировать»
Интересно?
Поделись с друзьями: