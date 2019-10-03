ЗВЕЗДЫ

«Мурашки»: Рудова в мокрой футболке oversize устроила фотосессию на пляже

Актриса раззадорила мужчин провокационными снимками.

«Мурашки»: Рудова в мокрой футболке oversize устроила фотосессию на пляже
Наталья Рудова. фото: globallookpress.com

Наталья Рудова является одной из самых красивых актрис в российском кинематографе. Сама девушка не считает себя идеальной. Она постоянно работает над своей фигурой. По мнению артистки, ей не помешало бы сбросить несколько килограммов и прокачать пресс. А вот поклонники всегда восхищаются не только талантами звезды, но и ее внешностью. Недавно она вновь решила подразнить мужчин и опубликовала снимки из фотосессии, которую ранее устроила в США на пляже Малибу.

На новом фото Рудова позирует на побережье в черной футболке oversize. Одежда намокла, что придало образу пикантности. Актриса приняла соблазнительную позу, вытянув одну ногу и показав декольте. Капли воды остались на стройных ногах девушки, от чего ее кожа покрылась мурашками. Томные глаза Наталья опустила вниз. В это время ее волосы развивались на ветру. Она сделала чувственный макияж, выделив глаза и губы. Образ артистка дополнила браслетами, также она обнажила плечо.

«Мурашки», — написала знаменитость.

Не только мужчины, но и женщины восхитились пикантным кадром. «Супер!!! Фото отличное, Наталья небесной красоты!», «Очень… ну очень красивая девушка», «Ого, чертовски хорошее фото», «Чувственная», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что этим летом Рудова ездила в Лос-Анджелес и одна из первых увидела фильм «Однажды в… Голливуде». Теперь она похвасталась, что уже увидела картину «За гранью» с Брэдом Питтом. Она заявила, что эту киноленту интересно будет увидеть тем, кто любит «пофилософствовать о вечном». Когда актриса записывала видео, в кадр попал ее пес породы той-терьер и облизал лицо хозяйки.

А вам нравится фигура Рудовой?

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Тэги:

Звездный стильмодная фотосессияНаталья Рудова
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«Мурашки»: Рудова в мокрой футболке oversize устроила фотосессию на пляже
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